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زيادة 8000 جنيه «أوفر برايس» في أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2022

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 235 إلى 276 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 4:59 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 4:59 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «إم جي 5» موديل 2022 بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار «أوفر برايس» بقيمة تتراوح بين 7000 إلى 8000 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

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يوضح الجدول التالى؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي 5» في مصر خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
Classic2282357
Comfort2482568
Luxury2682768
القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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