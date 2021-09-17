زيادة 8000 جنيه «أوفر برايس» في أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2022

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 235 إلى 276 ألف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «إم جي 5» موديل 2022 بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار «أوفر برايس» بقيمة تتراوح بين 7000 إلى 8000 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يوضح الجدول التالى؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي 5» في مصر خلال الشهر الحالى: الفئة السعر الرسمى السعر التجاري مقدار الفروقات Classic 228 235 7 Comfort 248 256 8 Luxury 268 276 8 القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.