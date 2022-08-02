زيادة 72.7% في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية خلال 2021 (جراف)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة إجمالي الموفدين للخارج فى مهام علمية إلى 133موفدا عام 2021، مقابل 77 موفدا عام 2020 بنسبة زيادة 72.7%، منهم 23 موفدًا فـى بعثات خارجية لعام 2021 مقابل 4 موفدين لعام 2020 ، 44 موفدًا في مهمات علمية لعام 2021 مقابل 9 موفدين لعام 2020 ، 2 موفدا في إجازات دراسية لعام 2021 مقابل 40 موفدا لعام 2020، 64 موفدا في بعثات إشراف مشترك لعام 2021 مقابل 14 موفدا لعام 2020.

وأشار الجهاز في بيان صحفي، إلى أن الموفدين للخارج فى مهام علمية وفقًا للدرجة العلمية المراد الحصول فيما يتعلق بدرجة الدكتوراه بلغ عددهم 96 موفدًا، بنسبة 72.2% من إجمالى الموفدين، ومهمة علمية ما بعد الدكتوراه بلغ عددهم 35 موفدا، بنسبة 26.3% من إجمالى الموفدين، ودرجة الماجستير فقد بلغ عددهم موفد واحد، بنسبة 0.8%من إجمالي الموفدين.

وقال جهاز الإحصاء إنه بالنسبة للموفدين للخارج فى مهام علميــة فيما يتعلق بالدراسات العملية فقد بلغ عددهم 99 موفدا، بنسبة 74.4% من إجمالي الموفدين والدراسات النظرية 34 موفدا، بنسبة 25.6٪ من إجمالي الموفدين.