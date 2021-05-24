سيــارات

زيادة 7000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «كيا سبورتاج».. وخصومات على بعض الفئات

لتباع للمستهلك من 407 إلى 526 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 7:38 م, الأثنين, 24 مايو 21 7:38 م, الأثنين, 24 مايو 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمى – على طرازات «كيا سبورتاج» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 3 و7 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

فى المقابل، شهدت أسعار طرازات «كيا سبورتاج»- للفئات الرابعة والخامسة- خصومات سعرية من جانب الموزعين والتجار، بقيمة تتراوح بين 2 و4 آلاف جنيه داخل السوق.

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ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «كيا سبورتاج» في السوق المحلية خلال مايو الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
A/T LX4004077
A/T LX CAM4104133
A/T LX F/O445445
A/T LX H/L490488-2
A/T LX H/L PLUS530526-4
القيمة بألاف جنيه
كيا سبورتاج

ينتمى طراز «سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كيا سبورتاج 2021
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بقلم المال - خاص

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