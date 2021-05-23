زيادة 70 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «تويوتا فورتشنر»

لتباع للمستهلك من 845 إلى 995 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمي- على طرازات «تويوتا فورتشنر» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة بلغت 70 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات والانتظار.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «تويوتا فورتشنر» في السوق المحلية خلال مايو الحالي:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات 2.7 A/T 2WD FL 775 845 70 4.0 A/T F/O 4WD FL 925 995 70 القيمة بألاف جنيه

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، زيادة أسعار طرازات «تويوتا فورتشنر» من قبل الموزعين والتجار إلى نقص إجمالي الكميات المعروضة منها داخل السوق المحلية.

وتقدم طرازات «تويوتا فورتشنر» – عبر إصدارين – فى السوق المحلية؛- النسخة الأولى- مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة 2700 سى سي، وينتج قوة 163 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا» تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت النسخة الثانية من سيارات «تويوتا فورتشنر» بمحرك سداسى السرعات سعتة 4000 سى سي، ينتج قوة قدرها 234 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

يعتمد على منظومة الجر الكلي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.4 ثانية.