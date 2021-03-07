زيادة 7 آلاف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «إم جي 5»

لتباع للمستهلك من 227 إلى 247 ألف جنيه للفئات الأولى والثانية

فى رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، حيث شهد زيادة “الأوفر برايس” على طرازات “إم جي 5» إلى 7 آلاف جنيه لتباع للمستهلك من 227 إلى 247 ألف جنيه للفئات الأولى والثانية على التوالي.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى على السعر الرسمي يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار مقابل التسليم الفوري للعملاء دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

وتعرض سيارات «إم جي 5»- بأسعار رسمية – بقيمة تتراوح بين 219.9 و239.9 ألف جنيه للفئات الأولى والثانية على التوالي.

وينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.