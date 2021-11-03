سيــارات

زيادة 6000 جنيه في أسعار سيارات «لادا جرانتا» خلال نوفمبر

لتباع للمستهلك بأسعار بتدأ من 174 إلى 204 آلاف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 7:55 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 7:55 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «لادا جرانتا» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالى.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «لادا»، صعدت أسعار سيارات «جرانتا» الفئة الأولى «M/T» إلى 174 ألف جنيه، بدلًا من 168 ألفًا سابقًا.

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وقفزت أسعار طرازات «جرانتا» الفئة الثانية «A/T» إلى 194 ألف جنيه، مقابل 189 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «جرانتا» الفئة الثالثة «A/T LB» إلى 204 آلاف جنيه، مقابل 198 ألفًا.

ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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