زيادة 6000 جنيه في أسعار سيارات «لادا جرانتا» خلال نوفمبر

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «لادا جرانتا» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالى.
ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «لادا»، صعدت أسعار سيارات «جرانتا» الفئة الأولى «M/T» إلى 174 ألف جنيه، بدلًا من 168 ألفًا سابقًا.
وقفزت أسعار طرازات «جرانتا» الفئة الثانية «A/T» إلى 194 ألف جنيه، مقابل 189 ألفًا.
وارتفعت أسعار سيارات «جرانتا» الفئة الثالثة «A/T LB» إلى 204 آلاف جنيه، مقابل 198 ألفًا.
ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.
يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.