اتصالات وتكنولوجيا

زيادة 6% في عدد مستخدمي منصة «سناب شات» عالميًا خلال أبريل الماضي (جراف)

ليصل إلى 528.2 مليون زائر
أحمد عوض 12:57 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 12:57 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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ارتفع عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» في مختلف دول العالم، بنسبة 6% ليصل إلى 528.2 مليون زائر خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب تقرير «we are social» الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite»، تصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» قائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعى «سناب شات» عالميًا بإجمالى 108 مليون و650 ألف مستخدم، خلال تلك الفترة.

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وجاءت «الهند» في المرتبة الثانية مسجلة نحو 93 مليون و950 ألف زائر، تلتها «فرنسا» فى المركز الثالث بواقع 24.8 مليون زائر.

وحلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الرابعة بإجمالي 21.3 مليون مستخدم، خلال تلك الفترة.

وتمركزت «السعودية» فى المرتبة الخامسة عالميًا فى عدد الزيارات والدخول على منصة «سناب شات» بمعدل وصل إلى 20 مليون و350 ألف زائر، تلتها «المكسيك» فى المركز السادس بواقع 18.2 مليون مستخدم.

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وظهرت «ألمانيا» فى المرتبة السابعة مسجلة نحو بإجمالي 15.6 مليون زائر، خلال أبريل الماضى.

فى المقابل، صعدت «باكستان» للمرتبة الثامنة عالميًا بإجمالي 13.9 مليون زائر، تلتها «الفلبين» فى المركز التاسع بنحو 13 مليون و250 ألف مستخدم.

وجاءت «العراق» فى المرتبة العاشرة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لمنصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» بإجمالى 12 مليون و450 ألف زائر خلال أبريل الماضي.

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بقلم أحمد عوض

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