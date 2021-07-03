زيادة 56.9% في مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 5 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – ارتفاعًا – بنسبة 56.9%، لتصل إلى 21 ألفًا و663 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 13 ألفًا و804 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت “نيسان” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 34.3% بإجمالي بيع 7.4 ألف وحدة.

وجاءت “شيري” فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 21.6% بعدما تمكنت من بيع 4.6 ألف وحدة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 13.8% بنحو 2.9 ألف مركبة.

وحلت “شيفروليه” في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.7% محققة بيع 2.5 ألف مركبة، تبعتها “بي واي دي” في المركز الخامس بحصة بلغت 11.1% بإجمالى 2.3 ألف سيارة.

وحافظت العلامة التجارية «لادا» على تمركزها في المرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 5.1% بإجمالي بيع 1095 سيارة، أعقبتها “تويوتا” فى المركز السابع بحصة بلغت 1.4% مسجلة نحو 310 سيارات.

واحتلت «جيب» المرتبة الثامنة يحصة سوقية 0.6% بعدما تمكنت من بيع 132 مركبة، أعقبتها “كيا” فى المركز التاسع بحصة بلغت 0.5% بنحو 103 سيارات.

يذكر أن مبيعات السيارات الملاكى بمختلف فئاتها شهدت – نموًا- بنسبة 61%، لتصل إلى 81.9 ألف وحدة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقابل 50.9 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا، خلال أول 5 أشهر من العام الحالى: