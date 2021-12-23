زيادة 56% بعدد السفن العابرة لبحر الشمال خلال 2021

أعلنت الجهات المسئولة عن مرور السفن الخاصة بمنطقة بحر الشمال “المنافس الرئيسي لممر قناة السويس” عن إحصاءات العبور في طريق البحر الشمالي وأهم المستخدمين، وذلك حسب المجلس العام لطريق بحر الشمال.

وأكد المجلس أنه من المتوقع أن لا يقل إجمالي حركة المرور في عام 2021 عن عام 2020، وحتى الآن، حيث وصلت حجم حركة المرور العابر بالفعل إلى قرابة 2 مليون طن وهو ما يزيد قرابة 56% عن حجم البضاعة المارة عبر العام قبل الماضي 2020 .

وذكر المركز أن في عام 2021 فقامت شركة Golden Ocean Management النرويجية بالاشتراك مع SUEK AG السويسريه بتنفيذ 18 رحلة، لنقل قرابة 80000 طن من السفن الثقيلة، وكانت عشر رحلات من مورمانسك وواحدة من كندا إلى الصين لنقل تركيز خام الحديد .

أما خط كوسكو للشحن (الصين): 14 رحلة شحن عامة متجهة شرقاً وغرباً ، بما في ذلك مع الحاويات، كما قامت شركة يونايتد هيفي ليفت الألمانية بتنفيذ 14 رحلة شحن عامة متجهة شرقاً وغرباً، بما في ذلك مع الحاويات.

أما شركة ناقلات أولديندورف الالمانية فنفذت 8 رحلات، حتى 121000 طن من السفن الثقيلة، ونقلت 6 رحلات متجهة شرقا الفحم وخام، كما قامت شركة Wagenborg Shipping الدنماركية بتنفيذ 6 رحلات شحن عامة متجهة شرقًا وغربًا، بما في ذلك الحاويات.

أما في عام 2020 فكان أكثر مستخدمي الطريق كان خط كوسكو الصيني، بواقع 11 رحلة، والتي تتجه بين الشرق والغرب، كما قامت شركة” Nordic Bulk Carriers ” بنقل 3 رحلات 75000 طن من السفن الثقيلة، لنقل خام الحديد المركز من الساحل الشرقي لكندا إلى الصين وكوريا.

كما قامت شركة Golden Ocean Management النرويجية بتنفيذ 8 رحلات ، 75000 طن من السفن الثقيلة ، منها 5 رحلات شحنت خام الحديد المركز من مورمانسك إلى الصين.

أما شركة ناقلات أولديندورف الالمانية فقد نفذت أيضا 75000 طن من السفن ثقيلة الوزن ، تنقل خام الحديد المركز من النرويج.

كما قامت شركة تابعة لشركة تأجير النقل الحكومية الروسية بتنفيذ رحلتان ، 105000 طن من السفن الثقيلة ، شحن ركاز الحديد من الساحل الشرقي لكندا إلى ميناء ناخودكا والصين.