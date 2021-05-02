زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» خلال مايو

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن زيادة أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال مايو الحالي.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «نيسان»، ارتفعت أسعار طرازات «قاشقاي» الفئة الأولى «Visia» إلى 376.4 ألف جنيه، بدلًا من 371.4 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات «قاشقاي» الفئة الثانية «Accenta» إلى 412.4 ألف جنيه، مقارنة بنحو 407.4 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «نيسان قاشقاى» الفئة الثالثة « Tekna» إلى 441.4 ألف جنيه، مقابل 436.4 ألف.

وارتفعت أسعار طرازات «نيسان قاشقاى» الفئة الرابعة «Tekna» إلى 450.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 445.5 ألفًا.

وينتمى طراز «قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة قدرها115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.