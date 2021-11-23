زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 335 إلى 360 ألف جنيه

أخطرت شركة «دايموند موتورز» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين – بزيادة أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر»، بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال نوفمبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، قفزت أسعار سيارات «إكسباندر» الفئة الأولى «Midline» إلى 335 ألف جنيه، مقارنة بنحو 330 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «إكسباندر» الفئة الثانية «Highline» إلى 360 ألف جنيه، بدلًا من 355 ألفًا.

ينتمى طراز «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.