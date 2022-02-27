سيــارات

زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «سكودا سوبيرب»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 535 ألف جنيه
أحمد عوض 9:45 م, الأحد, 27 فبراير 22 9:45 م, الأحد, 27 فبراير 22

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أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «سكودا سوبيرب» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «سكودا»، ارتفعت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الأولى «Dynamic» إلى 535 ألف جنيه، بدلًا من 530 ألفًا سابقًا.

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وصعدت أسعار طرازات «سوبيرب» الفئة الثانية «Ambition» إلى 600 ألف جنيه، مقارنة بـ595 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «سوبيرب» الفئة الثالثة «SPORT LINE» إلى 660 ألف جنيه، مقابل 655 ألفًا.

وقدرت طرازات «سوبيرب» الفئة الرابعة «AMBITION 2.0» بسعر 885 ألف جنيه، بدلًا من 880 ألفًا.

تتوافر طرازات «سوبيرب» عبر إصدارين فى السوق المحلية – النسخة الأولى- مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سَعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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وتقدم «سوبيرب»- النسخة الثانية- بمحرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 220 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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بقلم أحمد عوض

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