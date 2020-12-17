زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «رينو لوجان»

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «رينو» في مصر، زيادة أسعار سيارات “رينو لوجان” بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية عن «رينو»، ارتفعت سعار طرازات «لوجان» «M/T-E1» إلى 174 ألف جنيه، بدلًا من 169 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «رينو لوجان» الفئة الثانية «M/T-E2» إلى 188 ألف جنيه، مقرنة بـ183 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «لوجان» الفئة الثالثة «A/T-E1» إلى 198 ألف جنيه، مقابل 193 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات “رينو لوجان” الفئة الرابعة «A/T-E2» بنحو 208 آلاف جنيه، بدلًا من 203 ألفًا.

وتقدم طرازات “لوجان” الرابعة «A/T-E3» بسعر يصل إلى 221 ألف جينه، مقارنة بـ 216 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات “لوجان” الفئة الخامسة «A/T-E3+» بنحو 229.5 ألف جنيه.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات “رينو لوجان” فى مصر خلال ديسمبر الحالى:

رينو لوجان 2021

تتوافر طرازات « رينو لوجان» فى السوق المحلية – عبر إصدارين-: النخسة الأولى مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 90 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما الإصدار الثانى من “رينو لوجان” موديل 2021 ، فيعتمد على محرك سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

وتتسارع تلك الفئة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى مدة زمنية 11 ثانية.

ويبلغ معدل الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.