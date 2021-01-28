سيــارات

زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «إم جي 5» خلال يناير

تقدم الفئة الأولى بسعر 219.9 ألف جنيه
المال - خاص 2:31 ص, الخميس, 28 يناير 21 2:31 ص, الخميس, 28 يناير 21

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أخطرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- أمس- بزيادة أسعار سيارات «إم جي 5» بقيمة تتراوح بين 2 و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، خلال يناير الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «MG»، قفزت أسعار طرازات «إم جي 5» الفئة الأولى “STD” إلى 219 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 216 ألفًا و990 جنيهًا.

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وصعدت أسعار سيارات «إم جى 5» الفئة الثانية «Comfort» إلى 239 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 237 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات «MG 5» الفئة الثالثة «Luxury» إلى 259 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ254 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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