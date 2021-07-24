سيــارات

زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 395 إلى 456 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 3:40 م, السبت, 24 يوليو 21 3:40 م, السبت, 24 يوليو 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمي – على طرازات «نيسان قاشقاي» تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة بلغت 5000 جنيه، لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 395 إلى 456 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

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من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، الزيادات السعرية على طرازات “نيسان قاشقاي” إلى نقص الكميات المعروضة منها داخل السوق، والتى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًا.

ينتمى طراز «قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس- ترونيك» من طراز “CVT”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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