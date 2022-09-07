زيادة 50%.. ارتفاع أسعار الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة في سؤال برلماني

تقدمت د.حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم، بشأن ارتفاع أسعار الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية هذا العام بزيادة 50 % عن العام الماضي.

وقالت النائبة، في شهر سبتمبر من كل عام، تستعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات المدارس لأبنائها استعدادًا للعام الدراسي الجديد في أكتوبر القادم، والذي يأتي هذه المرة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على الأسر نتيجة الارتفاع الكبير الذي طال أسعار جميع السلع، بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي يمر بها العام.

وأضافت، عضوة مجلس النواب ،من اللافت للانتباه أن أرتفاع الأسعار طال هذه المرة المستلزمات المدرسية من كراريس وكشاكيل التي شهدت زيادة غير مسبوقة تفوق الأعوام السابقة، لافتة إلى أن تكلفة تجهيز طالب واحد من زي مدرسي ومستلزمات الدراسة تتراوح من 300 جنيه إلى 500 جنيهًا أي أن الأسر التي لديها أكثر من طالب في التعليم تحتاج إلى ميزانية تتجاوز ألفين جنيهًا مع الأخذ في الحسبان أنها لا تشمل أسعار الكتب الخارجية التي شهدت هي الأخرى زيادة كبيرة هذا العام.

وثمنت النائبة حنان حسني يشار، بتوجه الغرف التجارية مع وزارة التموين للتوسع في إنشاء معارض “أهلًا مدارس” لطرح الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وهو توجه محمود تستحق الحكومة الإشادة عليه، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وطرحت النائبة الأسئلة التالية: 1) ماهي أسباب زيادة أسعار الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية لهذا العام؟. 2) هل يعقل أننا نستورد الورق المستخدم في إنتاج الكراسات والكشاكيل من الخارج؟. 3)هل من المقبول أن المنتج المحلي لا يتعدى 20 % في صناعة الأدوات المدرسة والباقي يتم استيراده من الخارج؟