ارتفعت أسعار الأعلاف خلال الساعات الماضية وسجل طن علف البادي 10800 جنيه بدلا من 10400، وعلف نامي 10650 جنيها بدلا من 10250جنيها، وعلف ناهي 10600 بدلا من 10200 جنيه وعلف بادي نامي 10400 بدلا من 10000 جنيه بنسبة تقترب من 5 % .

وأكد تجار أعلاف أن سعر طن علف بياض بروتين 14% سجل 8650 جنيها ، وبياض 16% سجل 8850 جنيها، وعلف بياض 18% سجل 9050 جنيها.

ووفقا للتجار فقد سجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي انخفاضا إلى 8050 جنيها بدلا من 8100 -صب أرضه- وسعر الذرة الروماني 7700جنيه والذرة الأوكراني 7600 جنيه وتعد الذرة ضمن أهم مشتقات الأعلاف .

وأكد التجار أن أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46 % سجل 12000 جنيه حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الأعلاف النهائية.

وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44 % سجل 11600 جنيه، وصويا فول فات مستوردة سجل 15900، وصويا فول فات بذرة محلي 14500جنيه.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43 % بذرة مستوردة سجل الطن 15300جنيه بدلا من 15000جنيه، وصويا هاي فات 43 % بذرة محلي 13500 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800 جنيه، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الأمريكي 9400 جنيه، كما ارتفع سعر طن الردة المحلية بنحو 100 جنيه مسجلا 5300 جنيه.

وألمح التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900 جنيه، والجيلوتين المحلي 18600 جنيه، والجلوتوفيد المحلي 7000 جنيه.