سيــارات

زيادة 4000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «شيري تيجو 7»

لتباع للمستهلك من 289 إلى 313 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 1:04 م, السبت, 17 يوليو 21 1:04 م, السبت, 17 يوليو 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمي- على طرازات «شيري تيجو 7» تحت مسمى “الأوفر برايس“؛ بقيمة بلغت 4 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

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ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار سيارات «شيري تيجو 7» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
BASE LINE2852894
HIGH LINE3093134
القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

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بقلم المال - خاص

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