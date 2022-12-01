زيادة 400 جنيه .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس1-12-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 1 -12-2022 بقيمة 400 جنيها ،حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة المجد بين 17 ألف و700جنيه إلى 18200جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 18 ألف جنيه و200 جنيه بزيادة 300 جنيه مقارنة بأمس .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 18150جنيها ،وناهي 19 % سجل 18050جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17700 جنيها .

وأوضح التجار أن طن بذور الصويا 34 ألف جنيه ،و مركزات الأعلاف بروتين 45% قفزت إلى 22 ألف جنيه و500 جنيها للطن .

وأفاد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 15150جنيها إلى 16180جنيها، وعلف البط تراوح من 16350 جنيها للطن ،إلي 17170 جنيها .

وقال التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه ،واعلاف الماشية 10900جنيه إلى 10 ألف و500 جنيها .

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر اعلاف الماشية ارتفع 200 جنيه وسجلت اعلاف التسمين 10500جنيه إلى 9950جنيه ،وعلف امهات بط 14 ألف و700جنيه إلى 16000جنيه ،واعلاف تسمين بط 16350جنيه إلى 17170جنيه وعلف الارانب 13400جنيها .

وذكر التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17700جنيه إلى 16600جنيه، وعلف تسمين الاسماك 18000إلى 17300 جنيه .

وألمح التجار إلي أن اعلاف الأغنام تتراوح بين 9850 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر طن فول الصويا سجل 34 ألف جنيه والذرة المستوردة 10800جنيها كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 19200 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

أسعار أعلاف الدواجن

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف بقيمة 400 جنيها مع انخفاض معروض الخامات المستوردة .

وأوضح التجار أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وكشف السيد أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف