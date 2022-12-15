زيادة 400 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022

قفزت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 15-12-2022، بقيمة 400 جنيه، وتراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الإيمان بين 20150 إلى 20600 جنيه- تسليم أرض المصنع- طبقًا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 20600 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأضاف التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 20550 جنيهًا، وناهي 19% سجل 20400 جنيه، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 20150 جنيهًا.

وذكروا أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجل 24 ألفًا، وأسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 14500 جنيه، وسجل الجيلوتين المستورد 43 ألفًا و500 جنيه، والمحلي 42300 جنيه، والردّة المحلية 8500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة الإيمان تراوح بين 17550 جنيهًا إلى 18980جنيهًا، وعلف البط تراوح من 19170 جنيهًا للطن إلى 19970 جنيهًا.

ونوه التجار بأن علف أمهات الدواجن سجل 16500 جنيه، وأعلاف الماشية 11900 جنيه إلى 10 آلاف و500 جنيه.

وقالوا إن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخرى تراوح بين 10300 جنيه إلى 11 ألفًا، وعلف الأرانب 13150 إلى 13580 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا سجل 30 ألفًا و500 جنيه، والذرة المستوردة 14500 جنيه، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 21000 جنيه للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج، وسجل طن قشر فول الصويا 7 آلاف جنيه، والردة دي جي الأمريكية 15100 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعًا في سعر طن الأعلاف 400 للدواجن، مع انخفاض معروض الخامات المستوردة، بينما قفزت أسعار علف الماشية والأرانب بنسب مختلفة.

وأوضح السيد أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميًّا، والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار، ومن ثم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وأضاف أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التقلبات في الأسواق، مع عدم استقرار سعر الدولار.

كانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبّقت الزراعة التعاقدية على الذرة، الموسم الحالي، لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.