سيــارات

زيادة 4 آلاف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان صني»

لتباع للمستهلك من 210 إلى 235.5 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 2:47 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 2:47 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمى- على طرازات «نيسان صني» موديل 2022 تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 3000 إلى 4000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمى من جانب الموزعين والتجار للسيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

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يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «نيسان صني» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
A/T Base2072103
A/T MID220.5220.5
A/T Super Saloon231.5235.54
القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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بقلم المال - خاص

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