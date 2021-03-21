سيــارات

زيادة 35 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «بيجو 2008».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بسعر 420 ألف جنيه
المال - خاص 9:05 م, الأحد, 21 مارس 21 9:05 م, الأحد, 21 مارس 21

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أعلن عدد موزعي السيارات عن زيادات سعرية على طرازات «بيجو 2008» الفئة الثانية «A/T Allure»- بشكل غير رسمي – تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة تصل إلى 35 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بسعر 420 ألف جنيه، بدلا من 385 ألفًا.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

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وينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات “SUV” مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات اتوماتيك.

وطبقًا لـ«بيجو» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

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بقلم المال - خاص

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