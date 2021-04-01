زيادة 3000 جنيه في أسعار سيارات «إم جي 5»

تقدم الفئة الأولي بسعر 222.9 ألف جنيه

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ام جي» في مصر، زيادة أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2021 بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالي.

وطبقا للقائمة السعرية الصادرة عن “MG”، ارتفعت أسعار سيارات “إم جي 5” الفئة الأولى «Classic» إلي 222.9 ألف جنيه، بدلا من 219.9 ألفا.

وصعدت أسعار سيارات “MG5” الفئة الثانية «Comfort» إلي 242.9 ألف جنيه، مقابل 239.9 ألف.

وقفزت أسعار طرازات “MG5” الفئة الثالثة «Luxury» إلي262.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 259.9 ألفا.

وينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.