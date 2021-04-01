سيــارات

زيادة 3000 جنيه في أسعار سيارات «إم جي 5»

تقدم الفئة الأولي بسعر 222.9 ألف جنيه
المال - خاص 5:20 م, الخميس, 1 أبريل 21 5:20 م, الخميس, 1 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ام جي» في مصر، زيادة أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2021 بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالي.

وطبقا للقائمة السعرية الصادرة عن “MG”، ارتفعت أسعار سيارات “إم جي 5” الفئة الأولى «Classic» إلي 222.9 ألف جنيه، بدلا من 219.9 ألفا.

اقرأ أيضا  «الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «إم جي ZS» إلى 8 آلاف جنيه

وصعدت أسعار سيارات “MG5” الفئة الثانية «Comfort» إلي 242.9 ألف جنيه، مقابل 239.9 ألف.

وقفزت أسعار طرازات “MG5” الفئة الثالثة «Luxury» إلي262.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 259.9 ألفا.

وينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

اقرأ أيضا  زيادة 5000 في أسعار سيارات «هيونداي توسان» الجديدة

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بعد تقليص قيمة العرض الترويجي.. أسعار سيارات «نيسان صني» ترتفع 4000 جنيه خلال أبريل

المال - خاص 3:57 م, الخميس, 1 أبريل 21

أحدث أسعار سيارات نيسان سنترا 2021 خلال أبريل

المال - خاص 2:48 م, الخميس, 1 أبريل 21

تعرف على السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

أحمد عوض 1:36 م, الخميس, 1 أبريل 21

ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

أحمد عوض 1:15 م, الخميس, 1 أبريل 21

«أميك» يسجل بيع 232 سيارة «هيونداي توسان» الجديدة خلال فبراير

أحمد عوض 12:46 م, الخميس, 1 أبريل 21

«المنصور» تخطر موزعيها بتوريد سيارات شيفروليه النقل موديل 2022.. تعرف على الأسعار الجديدة

المال - خاص 12:39 م, الخميس, 1 أبريل 21