زيادة 3000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «شيري تيجو 3»

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية – بشكل غير رسمي- على طرازات «شيري تيجو 3» تحت مسمى “الأوفر برايس“؛ بقيمة بلغت 3000 جنيه داخل السوق المحلية، خلال شهر يوليو الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «شيري تيجو 3» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Tinted Glass FL 243 246 3 القيمة بألاف جنيه

ينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.