سيــارات

زيادة 3000 جنيه «أوفر برايس» على أسعار سيارات «شيري تيجو 7»

تباع للمستهلك من 288 إلى 312 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 8:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 8:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن فرض زيادات سعرية بشكل غير رسمي “أوفر برايس” على طرازات «شيري تيجو 7» بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة من جانب الموزعين والتجار على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

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يوضح الجدول التالي، قائمة أسعار سيارات «شيري تيجو 7» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
BASE LINE2852883
HIGH LINE3093123
القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

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بقلم المال - خاص

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