زيادة 250 جنيها فى الطن .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 5-12-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 5 -12-2022 ، بنحو 250 جنيها حيث تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الإيمان بين 17 ألفا و800 جنيه إلى 18250 جنيها – تسليم أرض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الأسواق، مؤكدين أن الأسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة ونسبة البروتين.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 18250 جنيها.

وأكد التجار أن سعر أعلاف نامي 21 سجل 18200 جنيه ، وناهي 19% سجل 18050 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17800 جنيه.

وأكد التجار أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجل 23 ألف جنيه بارتفاع 500 جنيه للطن، وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 11800 جنيه وسجل الجيلوتين المستورد 42 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 16000 جنيه إلى 16200 جنيه، وعلف البط تراوح من 18520 جنيها للطن ،إلي 19070 جنيها.

وكشف التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه ، وأعلاف الماشية 11 ألف جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه.

وقال التجار إن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ، تراوح بين 10900 جنيه إلى 10000 جنيه ،وعلف أمهات بط 14 ألفا و700 جنيه إلى 16000 جنيه ، وأعلاف تسمين بط 16350 جنيها إلى 17170 جنيها وعلف الأرانب 13400 جنيه.

وألمح التجار إلي أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17700 جنيه إلى 16600 جنيه، وعلف تسمين الأسماك بين 18000 إلى 17300 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وقال التجار إن سعر أعلاف الأغنام 9950 جنيها.

وأكد التجار أن سعر طن فول الصويا سجل 38 ألف جنيه والذرة المستوردة 11800 جنيه، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 20000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت أسعار علف الماشية والأرانب 100 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا و التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وقال السيد إن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.