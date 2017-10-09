زيادة 25% في عقد كوبر بعد التأهل للمونديال

علي المصري:ارتفع تلقائيا الراتب الشهرى للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخصب مصر الأول لكرة القدم، من 80 ألف إلى 100 ألف دولار، حسبما ينص عقده مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، عقب الوصول لكأس العالم "روسيا 2018"، بعد التغلب على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من ال

علي المصري:



ارتفع تلقائيا الراتب الشهرى للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخصب مصر الأول لكرة القدم، من 80 ألف إلى 100 ألف دولار، حسبما ينص عقده مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، عقب الوصول لكأس العالم “روسيا 2018″، بعد التغلب على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



وسيحصل الأرجنتينى المخصرم على 500 ألف دولار، مكافأة الصعود للمونديال، حيث ينص عقده مع الجبلاية، على الحصول على هذا المبلغ، فى حالة الوصول للمحفل العالمى، علما بأن عقده ينتهي مع مصر عقب مونديال روسيا، الذي ينطلق يونيو 2018.



وكان الاتحاد المصرى بقيادة المهندس هانى أبوريدة، قد صرف 150 ألف دولار، للخواجه الأرجنتينى، بعد وصول منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتى أقيمت فى الجابون، يناير الماضى، ووصل فيها الفراعنة، لنهائى البطولة وحصلوا على المركز الثانى.