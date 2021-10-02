زيادة 2000 جنيه في أسعار سيارات «هيونداي كريتا»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 367 إلى 432 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «هيونداي كريتا» لمختلف الفئات.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «كريتا» الفئة الأولى “SMART” إلى 367 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «كريتا» الفئة الثانية “SMART PLUS” إلى 382 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «كريتا» الفئة الثالثة “MODERN” إلى 407 آلاف جنيه.

وحددت أسعار «كريتا» الفئة الرابعة “ADVANCED” إلى 432 ألف جنيه.

ينتمى طراز «كريتا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.