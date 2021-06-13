زيادة 2000 جنيه في أسعار سيارات «بروتون ساجا» خلال يونيو

أعلنت شركة «ألفا عز العرب للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بروتون» فى مصر، زيادة أسعار سيارات «بروتون ساجا» بقيمة بلغت 2000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «بروتون»، قفزت أسعار طرازات «ساجا» الفئة الأعلى «A/T Premium» إلى 205 آلاف جنيه، بدلًا من 203 ألفًا سابقًا.

فى المقابل، استقرت أسعار سيارات «بروتون ساجا» الفئة الأولى «M- Standard» عند مستوى 167 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T- Standard» بنحو 189 ألفًا.

ينتمى طراز «ساجا» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بروتون ساجا 2021

زودت سيارات «بروتون ساجا 2021» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (راديو – CD -MP3 –بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة بيانات، ومدخل USB – مخرج كهرباء 12V، وغيرها».

تقدم طرازات «ساجا 2021» الفئة الأعلى «A/T Premium» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جنوط رياضيه 15، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجله قياده متعدده الوظائف، وسبويلر خلفى، وغيرها».