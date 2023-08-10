زيادة 20% في معدل تردد السفن في ميناء الإسكندرية خلال شهر يوليو

شهدت ميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر يوليو 2023 بالمقارنة بشهر يوليو 2022 حيث بلغت أعداد السفن 375 سفينة بزيادة قدرها 63 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة 20.1% تقريباً.

وقد تصدرت سفن البضائع العامة طليعة سفن البضائع التي شهدت إرتفاعا كبيرا خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022 والتي حققت نسبة زيادة بلغت 54.6 % بفارق 47 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

كما شهدت سفن الصب السائل بدورها زيادة كبيرة خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022 بواقع 6 سفن إضافية محملة بالسلع الإستراتيجية السائلة الهامة مثل المواد البترولية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 19.3% .

وفي ذات السياق فقد شهدت سفن الحاويات تزايدا أيضاً بفارق 19 سفينة إضافية خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 17.7% .

هذا وقد إرتفعت نسبة تردد سفن الصب الجاف المحملة بسلع إستراتيجية هامة من حبوب وأقماح بواقع 8.5% خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق أيضا بالإضافة إلى ما شهدته سفن السياحة من زيادة بدورها حيث وردت 2 سفن سياحة خلال شهر يوليو من العام الجاري في حين لم يشهد شهر يوليو من العام السابق ورود سفن سياحية.

تأتي هذه الزيادات في حركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات السيد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .