زيادة 19% في أعداد السفن و12% للحاويات بموانئ المنطقة الاقتصادية الشهر الماضي

أكدت بيانات حركة السفن لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال أغسطس المنقضي وصول عدد السفن إلى 298 سفينة بمعدل زيادة يصل إلى 19% مقارنة بأداء موانئ الهيئة لشهر أغسطس 2021.

استقبل ميناء شرق بورسعيد 139 سفينة واستقبل ميناء غرب بورسعيد 75 سفينة فيما استقبل ميناء السخنة 34 سفينة وميناء الأدبية 36 سفينة أما ميناء العريش فقد استقبل 14 سفينة محققاً زيادة وصلت إلى 11 سفينة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وفي السياق نفسه وصل حجم الطاقة المحققة بموانئ المنطقة الاقتصادية إلى معدل زيادة بنسبة 18% مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغت الطاقة المحققة 6,121,670 طن خلال أغسطس 2022 مقارنة بطاقة محققة 5,172,084 طن خلال أغسطس 2021.

وحققت الموانئ زيادة تصل إلى 12% في أعداد الحاويات المتداولة بإجمالي 451116 حاوية؛ حيث وصلت أعداد الحاويات المتداولة بميناء شرق بورسعيد 315068 حاوية و47008 حاوية في ميناء غرب بورسعيد، كما سجل ميناء السخنة 81537 حاوية متداولة وسجل ميناء الأدبية 7503 حاوية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم عن نشاط موانئها التابعة خلال أغسطس المنقضي 2022، وأكدت من خلاله بالأرقام على مدى نشاط حركة الموانئ خلال شهر أغسطس مما يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه موانئها التابعة في دعم حركة التجارة العالمية بالتوازي مع أعمال التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية داخل الموانئ وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

والجدير بالذكر أن الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية كانت قد حققت نشاطاً ملحوظاً خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022؛ حيث تولي المنطقة الاقتصادية اهتماماً كبيراً لعمليات التطوير والتوسعة التي تجري بموانئها التابعة والتي تخدم حركة التجارة العالمية إلى جانب دعمها وخدمتها للمناطق الصناعية التابعة للهيئة.