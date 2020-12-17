سيــارات

زيادة 15 ألف جنيه في أسعار سيارات رينو كادجار

تقدم الفئة الأولى بسعر 379 ألف جنيه
المال - خاص 11:44 م, الخميس, 17 ديسمبر 20 11:44 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

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رفعت الشركة المصرية العالمية للسيارات “EIM” أسعار سيارات “رينو كادجار” بقيمة تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى.

وقفزت أسعار طرازات “رينو كادجار” الفئة الأولى “EX1” إلى 379 ألف جنيه، بدلًا من 364 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات “كادجار” الفئة الثانية “EX2” إلى 409 آلاف جنيه، مقارنة بـ399 ألفًا.

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وصعدت أسعار سيارات “كادجار” الفئة الثالثة “EX3” إلى 434 ألف جنيه، مقابل 424 ألفًا.

وتوضح القائمة السعرية التالية؛ أحدث أسعار “كادجار” في مصر خلال ديسمبر الحالى:

وينتمى طراز « رينو كادجار» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

رينو كادجار
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بقلم المال - خاص

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