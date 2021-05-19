زيادة 15 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «سوزوكي فيتارا» الجديدة

لتباع للمستهلك من 362 إلى 372 ألف جنيه

أعلن عدد من موزعى وتجار السيارات فرض زيادات سعرية بشكل غير رسمي على طرازات «سوزوكي فيتارا» تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات والانتظار.

يُذكر أن شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكى» في مصر، كانت قد طرحت طرازات «فيتارا 2021» الجديدة في السوق المحلية خلال الشهر الحالي.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «سوزوكي فيتارا» في السوق المحلية خلال مايو الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات الأولى 350 362 12 الثانية 357 372 15 القيمة بالألف جنيه

سوزوكي فيتارا 2021

وينتمي طراز «سوزوكى فيتارا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

زُودت سيارات «سوزوكي فيتارا الجديدة 2021» بالعديد من المواصفات والتجهيزات؛ ومنها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات».

ودُعمت بمجموعة من التجهيزات والأخرى، ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع دعمها بكاميرا خلفية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية».