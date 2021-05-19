سيــارات

زيادة 15 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «سوزوكي فيتارا» الجديدة

لتباع للمستهلك من 362 إلى 372 ألف جنيه
أحمد عوض 8:01 م, الأربعاء, 19 مايو 21 8:01 م, الأربعاء, 19 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عدد من موزعى وتجار السيارات فرض زيادات سعرية بشكل غير رسمي على طرازات «سوزوكي فيتارا» تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات والانتظار.

يُذكر أن شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكى» في مصر، كانت قد طرحت طرازات «فيتارا 2021» الجديدة في السوق المحلية خلال الشهر الحالي.

اقرأ أيضا  تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 6».. تعرف على الأسعار

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «سوزوكي فيتارا» في السوق المحلية خلال مايو الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
الأولى35036212
الثانية35737215
القيمة بالألف جنيه
سوزوكي فيتارا 2021

سوزوكي فيتارا 2021

وينتمي طراز «سوزوكى فيتارا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

اقرأ أيضا  تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي ZS».. تعرف على الأسعار

زُودت سيارات «سوزوكي فيتارا الجديدة 2021» بالعديد من المواصفات والتجهيزات؛ ومنها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات».

ودُعمت بمجموعة من التجهيزات والأخرى، ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع دعمها بكاميرا خلفية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية».

اقرأ أيضا  «الإحصاء»: %2.4 تراجعاً فى قيمة واردات السيارات

كما احتوت على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 كبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وغيرها».

  • سوزوكي فيتارا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

مواصفات وأسعار سيارات «إم جي RX5» موديل 2021

أحمد عوض 6:07 م, الأربعاء, 19 مايو 21

ترخيص 430 سيارة «أوبل» بوحدات المرور خلال أبريل الماضي (جراف)

أحمد عوض 5:30 م, الأربعاء, 19 مايو 21

مواصفات وأسعار سيارات «بروتون ساجا» موديل 2021

المال - خاص 3:41 م, الأربعاء, 19 مايو 21

أسعار السيارات.. 17 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «أوبل كروس لاند»

المال - خاص 10:05 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

«نيسان صني» و«إم جى 5» تتفوقان فى السوق المحلية

المال - خاص 6:56 ص, الأربعاء, 19 مايو 21

«تويوتا ياريس» و«فولكس فاجن بولو»تتصدران السيارات الصغيرة الأكثر مبيعًا حول العالم

أحمد شوقي 6:52 ص, الأربعاء, 19 مايو 21