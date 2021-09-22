سيــارات

زيادة 15 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان صني»

لتباع للمستهلك من 226 إلى 250.5 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 2:48 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 2:48 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فرض عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادات سعرية بشكل غير رسمى «أوفر برايس» على طرازات «نيسان صني» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

اقرأ أيضا  بورصة أسعار السيارات.. 3000 جنيه «أوفر برايس» على طرازات «بيجو 301» موديل 2021

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار طرازات «نيسان صني» في مصر خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
A/T Base21122615
A/T MID224.5239.515
A/T Super Saloon   235.5250.515
القيمة: بألاف جنيه

ينتمي طراز «صنى» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

اقرأ أيضا  زيادة 8000 جنيه «أوفر برايس» في أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2022

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مع طرح موديلات 2022.. أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» ترتفع 5000 جنيه

المال - خاص 2:18 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

طرح سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 1:49 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

«هيونداي وكيا» تبيعان 8 آلاف سيارة صديقة للبيئة بأمريكا خلال أغسطس

أحمد فراج 1:43 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

«رينو» تخطط لتقديم 9 موديلات جديدة من المركبات الكهربائية

شريف عيسى 6:28 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

«تجار السيارات» تجدد مطالبة «الصناعة» بالسماح باستيراد «الأوروبية» من غير بلد المنشأ

أحمد شوقي 6:27 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

مدبولي يستعرض مقترحًا لإنشاء مركز لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد

صفية حمدي 6:45 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21