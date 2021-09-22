زيادة 15 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان صني»

لتباع للمستهلك من 226 إلى 250.5 ألف جنيه لمختلف الفئات

فرض عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادات سعرية بشكل غير رسمى «أوفر برايس» على طرازات «نيسان صني» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار طرازات «نيسان صني» في مصر خلال الشهر الحالى: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات A/T Base 211 226 15 A/T MID 224.5 239.5 15 A/T Super Saloon 235.5 250.5 15 القيمة: بألاف جنيه

ينتمي طراز «صنى» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.