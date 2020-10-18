زيادة 15 ألف جنيه أوفر برايس على سيارات شيفروليه كابتيفا

تبدأ من 333 إلى 405 آلاف جنيه

قفزت أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا بشكل غير رسمي عن موزعى وتجار السيارات بقيمة تتراوح بين 8 و15 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 333 إلى 405 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وتباع طرازات “شيفروليه كابتيفا” بأسعار رسمية تتراوح بين 324.9 و389.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

و«الأوفر برايس» عبارة عن تحصيل مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة تحت وطأة التسليم الفورى للمستهلكين دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

وينتمي طراز «كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، لينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

وبحسب الإجصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت إجمالى مبيعات طرازات “كابتيفا” نحو 1147 وحدة، فى السوق المحلية خلال الفترة من مايو حتى أغسطس الماضى.

يذكر أن شركتي “جنرال موتورز مصر، والمنصور للسيارات” طرحتا طرازات “شيفروليه كابتيفا” – لأول مرة – في السوق المحلية خلال مايو الماضى.

من جهته، قال أحد تجار السيارات إن أسعار طرازات “شيفروليه كابتيفا” تشهد ارتفاعات متتالية داخل السوق المحلية نتيجة نقص الكميات المطروحة منها، فى ظل الطلب المتزايد عليها خلال الفترة الحالية.

وتوقع أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة مرتقبة فى ظل استمرار انخفاض الحصص والكميات التى يتم توريدها فى السوق المحلية.