زيادة 10 آلاف جنيه في أسعار «هيونداي i10» خلال يوليو

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمَدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات هيونداي I10 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، صعدت أسعار طرازات «هيونداي I10» الفئة الأولى « Spirit» إلى 289 ألف جنيه، بدلًا من 279 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداى I10» الفئة الثانية « Elite» إلى 299 ألف جنيه، مقابل 289 ألفًا.

ينتمي طراز هيونداى i10 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 84 “حصان”، عزم أقصى للدوران 117 “حصان”، متصل بناقل خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

تقدم سيارات هيونداي i10 موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، خاصية منع تشغيل المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ومثبت لمقاعد الأطفال الخلفية».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مصابيح أمامية بإضاءة هالوجين- إضاءة نهارية- مصابيح توقف عالية led- حساس اضاءة أوتوماتيك- مرايات كهربائية الضبط مزودة بسخانات- إشارات جانبية بالمرايات led- فتح وغلق السيارة عن بُعد- زجاج خلفي بخاصية التدفئة- وسبويلر خلفي، وجنوط 15 بوصة».

دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخري من أبرزها «عدادات مزودة بشاشة 3.5 بوصة- مقاعد قماش- مسند يد أمامي- عجلة القيادة قابلة للإمالة- مقعد السائق للتعديل- شاحن USB- إمكانية طي المقاعد الخلفية».

تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة عدادات 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر تطبيقات أجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي- عدد 4 مكبرات صوتية- عجلة القيادة متعددة الوظائف- بلوتوث».

تقدم طرازات هيونداي i10- الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «مثبت سرعة- مصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين- إضاءة نهارية LED- كاميرا للرؤية الخلفية- عجلة القيادة وناقل الحركة مكسوه من الجلد- شبكة أمامية بطلاء أسود- وغيرها».