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زيادة 10 آلاف جنيه أوفر برايس على سيارات كيا جراند سيراتو (فيديو)

تباع للمستهلك من 314 و350 ألف جنيه
المال - خاص 9:03 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 9:03 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

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كشف أحد موزعي سيارات كيا، عن زيادة قيمة “الأفر برايس” على سيارات كيا جراند سيراتو من 4 إلى 10 آلاف جنيه على الفئتين الأولى والثانية، لتباع للمستهلك من 314 و350 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وأكد أن ارتفاع أسعار طرازات “جراند سيراتو” بشكل غير رسمي داخل السوق، جاء نتيجة عن نقص الكميات المطروحة محليًا والتى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلى.

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و«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة تحت وطأة التسليم الفورى للمستهلكين دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

وتباع أسعار سيارات “كيا جراند سيراتو” بأسعار رسمية تتراوح بين 309.9 و339.9 ألف جنيه للفة الأولى والثانية على التوالي.

وينتمي طراز «كيا سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسسي السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كيا سيراتو
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بقلم المال - خاص

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