زيادة وحدات مشروع دار مصر فى دمياط الجديدة

المال – خاص: كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أمس الثلاثاء، بزيادة عدد الوحدات المُنفذة فى المشروعات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومنها المرحلة الثالثة بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بالمدينة، والتى يتم تنفيذ 1065 وحدة…

المال – خاص:



كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أمس الثلاثاء، بزيادة عدد الوحدات المُنفذة فى المشروعات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومنها المرحلة الثالثة بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بالمدينة، والتى

يتم تنفيذ 1065 وحدة بها، وذلك نظرًا للإقبال الكبير على الحجز بوحدات المدينة بوجه عام.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير العمل بأحد مشروعات الإسكان المتميز، والذى يتم من خلاله تنفيذ ما يقرب من ألف وحدة بمساحة 105 م2 تشطيب كامل.

وأشاد بتقدم الأعمال، إذ وصلت نسبة التنفيذ فى بعض العمارات إلى الدور الأخير، على الرغم من أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن بدء الحجز فى هذا المشروع.

يذكر أن مدينة دمياط الجديدة تشهد إقبالاً كبيرًا على الحجز بالمشروعات السكنية المختلفة، سواء وحدات مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، أو سحب كراسات مشروع «سكن مصر»، إذ تم حتى الآن سحب 11017 كراسة فى الأيام الماضية، وهى المدينة المتصدرة فى معدلات سحب كراسة شروط الحجز فى هذا المشروع، كما تشهد المدينة أيضاً إقبالاً على الحجز بمشروعات الإسكان الاجتماعى.

وزار الوزير أمس أيضا محافظة الدقهلية، وقام بافتتاح محطتى مياه وصرف صحى وتسليم وحدات بالإسكان الاجتماعى، ووضع حجر الأساس لمدينة المنصورة الجديدة.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، القرار الجمهورى رقم (378 لسنة 2017)، بإنشاء مدينة «المنصورة الجديدة»، وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونص القرار بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل 21442004م2، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 5 مواقع عسكرية بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان، داخل حدود المدينة الجديدة.

ونص القرار أيضًا على أن تُخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة %15 من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراضى – عقارات) بالمجتمع العمرانى الجديد (مدينة المنصورة الجديدة) لصالح محافظة الدقهلية.

ويبلغ إجمالى عدد السكان المتوقع بالمدينة 680 ألف نسمة، وإجمالى الوحدات السكنية على مستوى المدينة أكثر من 150 ألف وحدة سكنية، وتُعد المدينة نافذة الدلتا السياحية.