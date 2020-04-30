زيادة نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المُسددة في 2019 (جراف)

كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

إرتفع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، العاملة في السوق المصرية- سواء العاملة وفق النظام التجاري أوالتكافلي- من التعويضات المسددة ، لتصل الي 9.3 مليار جنيه في نهاية 2019 ، من إجمالي التعويضات والمطالبات المسددة علي مستوي السوق المصرية، البالغة 17.4 مليار جنيه، مقابل 8.1 مليار جنيه، مطالبات مسددة من شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

13.9 مليار جنيه فاتورة سوق التأمين من التعويضات والمطالبات المسددة في 2018

ووفقًا للبيانات الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين المصرية، 13.9 مليار جنيه تقريبًا في نهاية 2018 ، موزعة بواقع 7 مليار جنيه تقريبًا، نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، من فاتورة التعويضات المسددة، مقابل 6.9 مليار جنيه، مطالبات مسددة من شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، في العان نفسه.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

34.6 مليار جنيه رصيد سوق التأمين من الأقساط المحصلة في 2019

وبلغ رصيد قطاع التأمين – بتنوع أنشطته سواء الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمته سواء تأمين تجاري أو تكافلي- عام 2019 ، من الأقساط المحصلة 34.6 مليار جنيه ، مقابل 30.5 مليار جنيه محصلة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 4.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.4%.

شركات تأمين الحياة تستحوذ علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في 2019

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات إستحوذت تأمين الحياة وتكوين الأموال،علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في 2019 ، بقيمة 18.5 مليار جنيه، بنسبة 53.5% تقريبًا، مقابل 46.5% نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة بقيمة 16.1 مليار جنيه.

الجراف التالي يوضح ، نصيب شركات تامين الممتلكات والمسئوليات ،من التعويضات المسددة، في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2019 ، ونصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من المطالبات والتعويضات المسددة في العام نفسه.

الجراف التالي يوضح ، نصيب شركات تامين الحياة وتكوين الأموال ،من المطالبات المسددة، في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2018 ، ونصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من المطالبات أو التعويضات المسددة في العام نفسه.