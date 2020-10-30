زيادة نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المُسددة في أول ثمانية شهور( جراف)

إرتفع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات المُسددة علي مستوي السوق، خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الجاري 2020 ، مقارنة بنصيبها من فاتورة التعويضات المُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ووفقًا للبيانات الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، سددت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري، فاتورة تعويضات ومطالبات، بلغت قيمتها ما يزيد علي 12.9 مليار جنيه، في الشهور الثمانية الأولي، من العام الحالي 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.4 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع بلغت 12.3%.

7.1 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الممتلكات من فاتورة التعويضات

وبلغ نصيب شركات التأمين، العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، من فاتورة التعويضات المُسددة، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، 7.1 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، من فاتورة المطالبات المُسددة، في الفترة نفسها من العام الحالي.

في سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سداد شركات التأمين المصرية، 1.6 مليار جنيه تقريبًا، تعويضات ومطالبات في شهر أغسطس الماضي منفردًا، مقارنة بملياري جنيه، هي جملة التعويضات المُسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، بإنخفاض قيمته 400 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة 22.4%.

نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من تعويضات أغسطس منفردًا

وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات، التي سددتها شركات التأمين، في شهر أغسطس الماضي منفردًا، بواقع 691 مليون جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات، مقابل 861 مليون جنيه، تمثل نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة، وشركات تأمين الممتلكات، من فاتورة التعويضات والمطالبات ، المُسددة في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة، وشركات تأمين الممتلكات، من فاتورة التعويضات والمطالبات ، المُسددة في الشهور الثمانية الأولي من العام الماضي 2019.