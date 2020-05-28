إنخفاض نصيب شركات التأمين التجاري وزيادة التكافلي من التعويضات المسددة في فبراير (جراف)

رغم زيادة فاتورة سوق التأمين المصرية، من التعويضات المسددة في فبراير من العام الجاري، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق بنسبة 5.5%، وكذلك .زيادة فاتورة التأمين التكافلي بنسبة 68.8% خلال شهري المقارنة، وزيادة تعويضات التأمين التجاري بنسبة 2% خلال شهري فبراير من العام الجاري مقارنة بالسابق، إلا أن نصيب شركات التأمين التجاري، إنخفضت مقارنة بنصيب شركات التأمين التكافلي، من التعويضات المسددة في فبراير الماضي، مقارنة بنصيب كل منهما في فبراير 2019.

1.5 مليار جنيه فاتورة تعويضات التأمين المسددة في فبراير

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة سوق التأمين من التعويضات المسددة- سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، وكذا في التأمين التجاري و التكافلي– 1.5 مليار جنيه تقريبًا في فبراير من العام الجاري، مقابل 1.4مليار جنيه، في الشهر المقابل من العام الماضي ، بزيادة تصل الي 100 مليون جنيه، وبنسبة إرتفاع تصل الي 5.5%.

123.2 مليون جنيه نصيب شركات التأمين التكافلي من التعويضات المسددة

وإرتفع نصيب شركات التأمين التكافلية- سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات- من تعويضات فبراير الماضي لتصل الي 123.2 مليون جنيه، من إجمالي تعويضات السوق المسددة في الشهر نفسه، البالغة 1.5 مليار جنيه، مقابل نصيبها من التعويضات المسددة في فبراير 2019 البالغة 73 مليون جنيه، من إجمالي فاتورة السوق في التعويضات المسددة، خلال نفس الشهر البالغة 1.4 مليار جنيه.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية ، في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

تعرف علي قيمة التعويضات المسددة بشركات التأمين التجارية في فبراير 2020 و2019

في السياق ذاته، إنخفض نصيب شركات التأمين التجارية- سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات- من تعويضات فبراير الماضي لتتجاوز 1.3 مليار جنيه، من إجمالي تعويضات السوق المسددة في الشهر نفسه، البالغة 1.5 مليار جنيه، مقابل نصيبها من التعويضات المسددة في فبراير 2019 البالغة 1.3 مليار جنيه، من إجمالي فاتورة السوق في التعويضات المسددة، خلال نفس الشهر البالغة 1.4 مليار جنيه

الجراف التالي يوضح نسبة التأمين التكافلي والتجاري من التعويضات المسددة في فبراير 2020 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالي يوضح نسبة التأمين التكافلي والتجاري من التعويضات المسددة في فبراير 2019 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.