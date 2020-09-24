زيادة نصيب التأمين التكافلي من التعويضات المُسددة في الربع الثاني من العام الحالي (جراف)

مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي

إرتفع نصيب شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو، مقارنة بنصيبها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

0.6 % نسبة الزيادة في نصيب التكافلي من التعويضات المسددة

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة نصيب شركات التأمين التكافلي من التعويضات والمطالبات المُسددة ، بنسبة 0.6 % في الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، لامست فاتورة سوق التأمين، من التعويضات والمطالبات المُسددة مستوي 5.1 مليار جنيه، في الربع الثاني من العام الحالي، موزعة بواقع 4.74 مليار جنيه تقريبًا، لصالح شركات التأمين التجاري- سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات- ، مقابل 332.6 مليون جنيه، هي نصيب شركات التأمين التكافلي.

3.6 مليار جنيه إجمالي فاتورة التعويضات المُسددة في الربع الثاني من 2020

وكانت فاتورة سوق التأمين من التعويضات والمطالبات المسددة ، في الربع الثاني من العام الماضي 2019 ، قد بلغت 3.6 مليار جنيه، موزعة بواقع 3.4 مليار جنيه لشركات التأمين التجاري، مقابل 200 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التكافلي.

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى بعض الأمور، منها ما يتعلق بالشكل، والغاية والأهداف، والقسط الذي يدفعه المُشترك أو المؤمن عليه، بالإضافة الي استثمار الأموال.

من حيث الشكل، فى التأمين التجارى يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة أما فى التأمين التكافلى ، فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد ، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال وإستثمارات التأمين والمضاربة بإسلوب شرعى يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية

ومن حيث الغاية والهدف، فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين ، أما فى التأمين التكافلى فإن المقصد الأساسى منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التى تصيب أيا منهم فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه ، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من التعويضات المسددة ، في الربع الثاني من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من التعويضات المسددة ، في الربع الثاني من العام الماضي 2019.