زيادة ميزانية مكافآت كأس العالم بداية من روسيا 2018

علي المصريقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال اجتماعه الذي عقد بمدينة كالكتا الهندية، زيادة ميزانية المكافآت المالية لكأس العالم للكبار، بدءا من النسخة المقبلة، التي ستقام في روسيا صيف 2018، بعد ارتفاع إيرادات الاتحاد الدولي إلى 5 مليارات دولار، رغم قضايا الفساد التي يحقق بها القضاء الأمريك

علي المصري

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال اجتماعه الذي عقد بمدينة كالكتا الهندية، زيادة ميزانية المكافآت المالية لكأس العالم للكبار، بدءا من النسخة المقبلة، التي ستقام في روسيا صيف 2018، بعد ارتفاع إيرادات الاتحاد الدولي إلى 5 مليارات دولار، رغم قضايا الفساد التي يحقق بها القضاء الأمريكي والسويسري.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، اليوم الجمعة، علي هامش بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما، والمقامة هناك، زيادة ميزانية المكافآت بنسبة 12%، لتزيد من 358 إلى 400 مليون دولار، وتشمل الزيادة جميع فئات المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث يحصل كل منتخب على 8 ملايين دولار.

أما بطل كأس العالم سينال مكافأة مالية قدرها 38 مليون دولار، بزيادة 3 مليون دولار عن جائزة منتخب ألمانيا الفائز بالنسخة الأخيرة 2014، كما زادت جائزة الوصيف من 25 إلى 28 مليون دولار.

وارتفعت حصة صاحبي المركز الثالث والرابع 2 مليون دولار، لتصبح 24 و22 مليون دولار، أما الفرق التي ستتأهل لدور الثمانية ستحصد 16 مليون دولار بزيادة مليوني دولار، أما المنتخبات التي ستتأهل لدور الـ16 ستجني 12 مليون دولار، بزيادة 3 ملايين دولار وفقًا للميزانية الجديدة.