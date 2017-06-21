زيادة موازنة الإنتاج الحربي لأكثر من الضعف

قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن موازنة وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة لها إجمالى 586 مليون جنيه، مقابل 282 مليونًا العام السابق، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بلغ فى إجمالى الموازنة 41 مليارا و400 مليون جنيه مقابل 38 مليارا العام الماضي، حصلت مصلحة السجون على مليار و347 مليون جنيه منها.

وأضاف عامر خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة أن موازنة وزارة الدفاع ستقر من قبل مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة 103 بالدستور.

وأوضح أنه تم رصد زيادة المصروفات العامة بما ينعكس على حجم الدين العام، معلنا موافقة اللجنة على الموازنة على أن تقوم الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومى والتقليل فى الحصول على القروض للسيطرة على الدين العام.