زيادة ملحوظة في عدد صناديق تأمين «ذات المزايا المحددة»

ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا فى 2021

زيادة ملحوظة في عدد صناديق تأمين «ذات المزايا المحددة»
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

7:04 ص, الأثنين, 19 سبتمبر 22

قفز عدد “ذات المزايا التأمينية المحددة” للعام 2021 إلى 534 صندوقًا، بزيادة 7 عن سنة 2020، بينما سجلت صناديق الادخار ارتفاعًا بسيطًا، ليتغير من 42 في 2020 إلى 43 صندوقًا لـ2021.


في حين أن صناديق “المزايا التأمينية والمعاشات الشهرية”، و”المزايا التأمينية والاجتماعية”، و”الزمالة”، و”العلاج”، لم تسجل أي تغيير، حيث ثبت عددها للعامين 2020 و2021 على 10 و45 و50 و12، بالترتيب.


وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة للعام 2021 إلى 694 صندوقًا، مقابل 686 لسابقه، بزيادة 8 جُدد عن 2020.

إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

7:04 ص, الأثنين, 19 سبتمبر 22