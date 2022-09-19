زيادة ملحوظة في عدد صناديق تأمين «ذات المزايا المحددة»

قفز عدد “ذات المزايا التأمينية المحددة” للعام 2021 إلى 534 صندوقًا، بزيادة 7 عن سنة 2020، بينما سجلت صناديق الادخار ارتفاعًا بسيطًا، ليتغير من 42 في 2020 إلى 43 صندوقًا لـ2021.



في حين أن صناديق “المزايا التأمينية والمعاشات الشهرية”، و”المزايا التأمينية والاجتماعية”، و”الزمالة”، و”العلاج”، لم تسجل أي تغيير، حيث ثبت عددها للعامين 2020 و2021 على 10 و45 و50 و12، بالترتيب.



وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة للعام 2021 إلى 694 صندوقًا، مقابل 686 لسابقه، بزيادة 8 جُدد عن 2020.