زيادة معدل الائتمان للقطاع الخاص إلى 57.4% لدى أكبر 10 بنوك

ارتفع معدل الائتمان للقطاع الخاص لدى أكبر 10 بنوك إلى 57.4%، بنهاية الربع الثالث من 2019، من إجمالى 64% من القطاع المصرفى ككل، مقابل 54.2% بنهاية الربع الثانى، وفقًا لتقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى المصرى.

وبحسب التقرير فإن الأرصدة القائمة لدى أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي، في الأوراق المالية وأذون الخزانة وصلت إلى 1.603 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 1.368 تريليون بنهاية سبتمبر 2018، وفقًا لتقرير البنك المركزي.

الديون غير المنتظمة ترتفع إلى 3.5%

بينما ارتفع إجمالي الديون غير المنتظمة لدى أكبر 10 بنوك محلية فى القطاع المصرفي، إلى 3.5% خلال الربع الثالث من العام الحالى سبتمبر 2019، بينما سجلت 4.5% على مستوى القطاع المصرفي ككل.

ولفت “المركزي” إلى أن الاحتياطيات لدى أكبر 10 بنوك محلية ارتفعت من 156 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 إلى 189 مليارًا بنهاية سبتمبر 2019.

فى سياق متصل ارتفعت معدلات كفاية رأس المال للبنوك المصرية لتسجل 18.1% بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 16.9% بنهاية يونيو السابق عليه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.