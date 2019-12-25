بنـــوك

زيادة معدل الائتمان للقطاع الخاص إلى 57.4% لدى أكبر 10 بنوك

الديون غير المنتظمة ترتفع إلى 3.5 %
أحمد الدسوقي 8:07 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 8:07 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع معدل الائتمان للقطاع الخاص لدى أكبر 10 بنوك إلى 57.4%، بنهاية الربع الثالث من 2019، من إجمالى 64% من القطاع المصرفى ككل، مقابل 54.2% بنهاية الربع الثانى، وفقًا لتقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى المصرى.

وبحسب التقرير فإن الأرصدة القائمة لدى أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي، في الأوراق المالية وأذون الخزانة وصلت إلى 1.603 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2019، مقابل 1.368 تريليون بنهاية سبتمبر 2018، وفقًا لتقرير البنك المركزي.

الديون غير المنتظمة ترتفع إلى 3.5%

بينما ارتفع إجمالي الديون غير المنتظمة لدى أكبر 10 بنوك محلية فى القطاع المصرفي، إلى 3.5% خلال الربع الثالث من العام الحالى سبتمبر 2019، بينما سجلت 4.5% على مستوى القطاع المصرفي ككل.

ولفت “المركزي” إلى أن الاحتياطيات لدى أكبر 10 بنوك محلية ارتفعت من 156 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 إلى 189 مليارًا بنهاية سبتمبر 2019.

فى سياق متصل ارتفعت معدلات كفاية رأس المال للبنوك المصرية لتسجل 18.1% بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 16.9% بنهاية يونيو السابق عليه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد الدسوقي

ملف الكاتب أحمد الدسوقي

اقرأ أيضاً

ارتفاع الديون غير المنتظمة الى 3.5% من إجمالى قروض أكبر 10 بنوك

أحمد الدسوقي 5:13 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

عبد العزيز نصير المدير التنفيذي: 4 محاور تشكل استراتيجية المعهد المصرفى المستقبلية

سيد بدر 6:55 ص, الخميس, 19 ديسمبر 19

ودائع القطاع العائلي ترتفع 74 مليار جنيه خلال شهر

أحمد الدسوقي 7:14 م, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

«المركزي» : 126 مليار جنيه زيادة في ودائع البنوك خلال شهر

أحمد الدسوقي 3:25 م, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

المصرف المتحد يطلق 3 منتجات للشركات متناهية الصغر ورواد الأعمال

المال - خاص 6:34 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

67.6 % ارتفاعا فى قروض التمويل العقارى خلال الربع الثالث من 2019 (إنفوجراف )

أحمد الدسوقي 4:38 م, الأثنين, 16 ديسمبر 19