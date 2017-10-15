زيادة مضطرة فى عدد شركات الوساطة

المال ـ خاصاستطاع العاملون فى سوق الوساطة حصر المفارقات الموجودة بين زيادة عدد تراخيص الوساطة التأمينية والتحديات التى تواجهها، والتى أثرت سلبا بإحجام الوسطاء الأفراد عن تكوين مؤسسات سمسرة، موضحين مدى قدرتها على منع تدشين المزيد من الشركات رغم الزيادة السنوية.قال محمد حمزة، العضو المنتدب لشركة &

المال ـ خاص

استطاع العاملون فى سوق الوساطة حصر المفارقات الموجودة بين زيادة عدد تراخيص الوساطة التأمينية والتحديات التى تواجهها، والتى أثرت سلبا بإحجام الوسطاء الأفراد عن تكوين مؤسسات سمسرة، موضحين مدى قدرتها على منع تدشين المزيد من الشركات رغم الزيادة السنوية.

قال محمد حمزة، العضو المنتدب لشركة «الشراع» للوساطة التأمينية، إن شركات الوساطة تواجه زيادة مضطردة فى عددها، واقتربت من 70 شركة حتى الآن رغم ما تواجهه من تحديات.

وأرجع حمزة الزيادة فى عدد شركات الوساطة إلى ضآلة رؤوس أموالها والتى يبدأ بمليون جنيه، نصف رأس المال، عند طلب الترخيص ثم استكمال النصف الآخر خلال الـ5 سنوات الأولى من تواجدها بالسوق، إضافة إلى اعتقاد البعض بسهولة جلب العمليات التأمينية والحصول على العمولة وتحقيق ربحية من وراء ذلك.

وأضاف أن الزيادة فى عدد شركات الوساطة مؤشر وهمى لايعبر عن حقيقة وضع السوق، موضحا وجود عدد من شركات الوساطة التى تأسست من جانب مستثمرين لتغطية أعمالهم وإنتاجهم من مجالات أخرى.

وأشار إلى أن عدد شركات الوساطة الكبرى لايتجاوز 15 شركة استطاعت إثبات جديتها فى السوق، علاوة على وجود العديد من شركات السمسرة الأخرى التى لايعرفها الكثيرون اقتصر حجم محفظتها على العمليات الصغيرة بدون سابق خبرة أو احترافية فى التعامل ما أدى إلى شطب وغلق عدد منها، علاوة على عدم وجود ثقافة الدمج أو الاستحواذ مما أثر بالسلب على تكوين كيانات كبيرة.

ورصد العضو المنتدب لشركة الشراع عددا من التحديات التى تواجه شركات الوساطة التأمينية مؤخرآ، أبرزها عدم وجود خبرة كبيرة لدى بعض القائمين عليها، وعدم وجود «سيستم تكنولوجى» متطور بها لارتفاع تكلفته، إضافة إلى عدم وجود حوافز مغرية لشركات الوساطة من قبل شركات التأمين أو الرقيب، مقارنة بالوسطاء الأفراد فضلا عن كثرة القيود التى تحكمها مثل مطالبتها بتقارير مالية ربع سنوية تتطلب جهدا ووقتا وخضوعها للتفتيش والفحص المستمرين.

وقال تامر ذكى، صاحب مكتب «تراست « للوساطة، إن هناك توسعا فى عدد شركات الوساطة التأمينية بالفعل، إذ كان عدد الشركات قبل عامين أقل من 35 شركة وبلغ عددها الآن 70 شركة، ما يعطى مؤشرا واضحا بالزيادة رغم أنها مكبلة باللوائح والقوانين من هيئة الرقابة المالية أكثر من الوسيط الفرد .

وأضاف أن عدد شركات الوساطة الحالى لايعد كثيرآ بالنسبة لشركات التأمين الموجودة بالسوق، علاوة على أنه كان من المنتظر وجود شركات سمسرة أكثر من ذلك من خلال منحها صلاحيات أكثر من الفرد، إلا أن عدم وجود ذلك أفقد الأخير حماسة تدشين شركات وساطة تأمينية.

ورأى ذكى أن السوق فى حالة تغير مستمر؛ نظرا لقيامه بفلترة الشركات الجادة التى تم تأسيسها بناء على دراسة جدوى حقيقية وهيكل مساهمين على قدر المسؤولية المنسوبة لهم، علاوة على خبراتهم وعلاقاتهم بالعملاء فى السوق، مقارنة بغيرها من الشركات التى تم شطبها أو إغلاقها.

ورأى أن غالبية مؤسسى شركات الوساطة التأمينية راهنوا على رغبة العملاء فى التعامل مع كيانات مؤسسية؛ لكونها أكثر مصداقية فى نظر العميل علاوة على اعتقادهم بتحقيق ربحية سريعة من ممارسة نشاط السمسرة فى قطاع التأمين، مما جعل الكثير منهم يتكالب على جمع شركاء دون دراسة كيفية الاتفاق على أسلوب العمل وطريقة الإدارة.

وأكد أن طبيعة العمل المؤسسى تختلف عن نظام العمل الفردى تماما، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرار مما أدى إلى تأسيس شركات سرعان ما انتهى وجودها من السوق فضلآ عن وجود شركات مابين عرض رخصتها للبيع وقرار الإغلاق.

وتابع أن شركات الوساطة التأمينية ما زالت تجربة حديثة رغم فتح الباب لتأسيس كيانات اعتبارية ولم يمر عليها 10 سنوات، فضلآ عدم وجود إحصاءات تفصيلية تبين حجم أعمال كل شركة على حدى ومدى قوتها بالسوق مثل شركات التأمين التى يتم إدراج كافة قوائمها المالية بالكتاب الإحصائى السنوى بالهيئة.

واعتبر ذكى زيادة عدد شركات الوساطة التأمينية أمر طبيعى، رغم التحديات التى تواجهها، خاصة أن البيزنس بصفة عامة يمر دومآ باختبارات وتجارب تحدد مقدار قوته وقدرته على الاستمرارية، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية ستكشف مدى قوة كل شركة والأسس التى دشنت عليها.