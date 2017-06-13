زيادة مساحة 10 محاصيل صيفية إلى 2.2 مليون فدان

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة عن زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن حوالي ٢ مليون و٢٤ ألفا و١٣ فدانا على مستوى الجمهورية.وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن جملة المساحة المزروعة بمحصول ا



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة عن زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم، والتي بلغت حتى الآن حوالي ٢ مليون و٢٤ ألفا و١٣ فدانا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن جملة المساحة المزروعة بمحصول الأرز حتى الآن بلغت ٧٩١ ألفا و٧١٨ فدانا، بينما بلغ إجمالي مساحة الذرة حوالي مليون و٢٠ ألفا و٨٦٧ فدانا، منها ٧٢١ ألفا و٣٤٨ فدان ذرة بيضاء، و٢٢٩ ألفا و٥١٩ فدان ذرة صفراء، بينما بلغ إجمالي مساحة محصول السمسم ٢٠ ألفا و٩٥٨ فدانا.

وأوضح البيان أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني بلغت حوالي ٩٩ ألفا و٣ فدادين، وعباد الشمس ٩٩٥٠ فدانا، وفول الصويا ٤٣٦٩ فدانا، والذرة الرفيعة ٤٨ ألفا و٦٥٣ فدانا، فضلا عن ١٦٥ فدانا منزوعة بمحصول البصل الصيفي، و٢٨ ألفا و٣٣٠ فدانا منزوعة بمحصول بطيخ اللب.

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الوزارة مستمرة في نشر توصياتها الفنية من خلال قطاع الارشاد الزراعي، كذلك الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، والتي يقوم بها مركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، لزيادة انتاجيتهم وتحسين جودتها، بما يساهم في دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وتقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح وزير الزراعة أن الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة تعتمد على حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل، يتم توصيلها للمزارعين والمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال الندوات والحقول الإرشادية وأيام الحقل والجنى، بما سيكون لها مردود اقتصادي على المنتج والناتج القومي، بزيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة.