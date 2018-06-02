زيادة مساحات القطن المنزرعة إلى 325 ألف فدان.. العام الحالى

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن العام الحالى بلغت 109 آلاف فدان، ووصلت إلى 325 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضى، والتى بلغت 216 ألف فدان، وجارٍ زراعة الذهب الأبيض للوصول إلى المستهدف زراعتها بالقطن لتلبية الاحتياجات المحلية من الأقطان

الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن العام الحالى بلغت 109 آلاف فدان، ووصلت إلى 325 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضى، والتى بلغت 216 ألف فدان، وجارٍ زراعة الذهب الأبيض للوصول إلى المستهدف زراعتها بالقطن لتلبية الاحتياجات المحلية من الأقطان المصرية طويلة التيلة.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ “المال”، إن القطن المصرى يعود من جديد بزيادة فى المساحات عن العام الماضى بلغت 109 آلاف فدان، وهى مساحة مرضية حتى الآن، والزيادة بسب وضع المنظومة الجديدة لعودة الذهب الأبيض لعرشه سواء من توفير التقاوى أو تطبيق الزراعات التعاقدية على المحصول لأول مرة.

وأضاف عبد العظيم، أنه لأول مرة سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيح والملابس الجاهزة على شراء أقطان الإكثار بسعر السوق بزيادة 100 جنيه، والشراء بسعر الضمان وأيهم أعلى سواء سعر السوق أو الضمان، وسيتم التعاقد على شراء جميع كميات أكثار القطن بعد حلجهم بالمحالج المرخصة التابعة لوزارة الزراعة لاستخلاص البذور والمحافظة عليها.

وأضاف أن تطبيقًا للزراعة التعاقدية على المحصول يجرى التعاقد مع مزراعى القطن من خلال الجمعيات والشركات، من خلال سعر الضمان المحدد، 2500 جنيه سعر ضمان للوجه القبلى من أصناف جيزة 90 وجيزة 95 و2700 جنيه لقنطار الوجه البحرى لأصناف جيزة 86 و94، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق فى حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفى حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بالشراء بسعر الضمان المعلن.