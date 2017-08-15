زيادة مساحات الذرة الصفراء بالإسكندرية إلى 60 ألف فدان

معتز محمود: قال المهندس مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن إجمالى المساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء، خلال الموسم الصيفى الجارى، بلغت 60 ألف فدان. وأضاف البخشوان، لـ"المال"، أن هذة المساحة تزيد عن المساحات المستهدف زراعتها هذا العام والتى كانت مخطط زراعتها 54 ألف

معتز محمود:



قال المهندس مصطفى البخشوان، مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن إجمالى المساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء، خلال الموسم الصيفى الجارى، بلغت 60 ألف فدان.



وأضاف البخشوان، لـ”المال”، أن هذة المساحة تزيد عن المساحات المستهدف زراعتها هذا العام والتى كانت مخطط زراعتها 54 ألف فدان المحاصيل.



تجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساحة المزروعة من محصول الذرة الصفراء، خلال الموسم الصيفى الماضى، بلغت نحو 50 ألف فدان وتتركز مناطق زراعة محصول الذرة الصفراء، بالإسكندرية غرب المحافظة، بمناطق العامرية وبرج العرب.